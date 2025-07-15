В Волжском задержали дрифтовавшего на «Жигулях» лихача





В городе Волжском полиции удалось установить владельца «Жигулей», который устроил опасную езду поздним вечером. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 36-летний водитель уже лишился своего транспортного средства.





Как ранее сообщалось информагентством, поздним вечером 12 июля в городе-спутнике Волгограда мужчина устроил опасную езду и едва не сбил толпу пешеходов. Инцидент произошел на круговой развязке на пл. Свердлова. Опасное вождение волжанина зафиксировала одна из камер уличного наблюдения.

- Нарушитель осуществлял движение в состоянии управляемого заноса и своими действиями создавал опасность для других участников дорожного движения. Инспекторы ДПС города Волжского установили нарушителя. Водитель отстранен от управления автомобилем, транспортное средство помещено на специализированную стоянку, - прокомментировали в ГУ МВД России по региону.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области