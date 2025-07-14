Экономика

Жители Юга России рассказали, как относятся к коллегам-студентам

Экономика 14.07.2025 15:26
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14.07.2025 15:26


Большинство опрошенных – 73% – положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях. Респонденты отмечают в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки – такие как неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве, следует из опроса ВТБ*.

18% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 5% скептически оценивают привлечение молодых стажеров.

Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Треть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 19% — с неполным высшим, еще 22% - бакалавры. Только 10% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 20% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению южан, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (60%), способность приносить свежие идеи и креативность (48%), а также гибкость и адаптивность (36%). Кроме того, каждый четвертый отмечает перспективу долгосрочного сотрудничества. Одновременно 59% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 45% — высокую текучесть кадров, еще 45% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс половина респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. 37% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 39% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — эти опции отметила четверть жителей ЮФО.

*Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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