Экономика

В первом полугодии рынок рублевых сбережений вырос почти на 7%

Экономика 10.07.2025 12:52
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10.07.2025 12:52


По оценкам аналитиков, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%. Такие данные приводят аналитики российского банка ВТБ.

За первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики прогнозируют, что эта цифра достигнет 9 трлн рублей.

– Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%, – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране увеличился на 8,7%, превысив 41,4 трлн рублей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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