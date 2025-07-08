Экономика

Исследование: кто из супругов больше тратит и сберегает

Экономика 08.07.2025 14:52
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08.07.2025 14:52


Ко Дню семьи, любви и верности эксперты проанализировали финансовое поведение семейных групп в банковском приложении и узнали, кто из супругов чаще пользуется накопительными продуктами и больше покупает. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным экспертов банка, чаще всего инициаторами создания семейных групп становятся женщины: на их счету на 20 тысяч приглашений больше, чем у мужчин. Женщины лидируют и по количеству совершенных покупок в рамках семейных групп – на их долю приходится 94 млн оплат, что примерно на 20% больше, чем у мужчин. Но у мужчин выше средний чек: 2,4 тысячи рублей против 2,1 тысячи рублей у женщин.

Наиболее востребованными категориями расходов у клиентов остаются супермаркеты, товары для дома и ремонта, кафе и рестораны, АЗС, здоровье, одежда и обувь, аптеки, маркетплейсы, а также электроника и автоуслуги.

Женщины проявляют наибольшую активность в использовании сберегательных продуктов: так, накопительные счета открыты у 45% женщин, среди мужчин этот показатель составляет 37%. Вклады оформлены у 20% женщин и 15% мужчин. Однако по размеру средних остатков на счетах мужчины опережают женщин: на накопительных счетах у мужчин в среднем хранится 221 тысяча рублей против 188 тысяч у женщин, а на вкладах – 1 млн рублей против 762 тысяч соответственно.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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