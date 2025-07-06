В Волгограде не удалось продать маршрутку из парка обладмина





Маршрутку на 13 посадочных мест, которая является госимуществом Волгоградской области, не удалось продать на торгах. Как сообщает V102.RU со ссылкой областной комитет госимущества, аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-322132 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Транспортное средство 2007 года выпуска с пробегом более 97 км продается согласно плану приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Волгоградской области, на 2025 год. Начальная цена микроавтобуса была определена в размере 283 300 рублей.

Ранее автомобиль находится в распоряжении Светлоярского центра социального обслуживания населения. Не исключено, что машину выставят на торги повторно.

Фото из архива V102.RU