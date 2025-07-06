Экономика

В Волгограде не удалось продать маршрутку из парка обладмина

Экономика 06.07.2025 14:54
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06.07.2025 14:54


Маршрутку на 13 посадочных мест, которая является госимуществом Волгоградской области, не удалось продать на торгах. Как сообщает V102.RU со ссылкой областной комитет госимущества, аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-322132 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Транспортное средство 2007 года выпуска с пробегом более 97 км продается согласно плану приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Волгоградской области, на 2025 год. Начальная цена микроавтобуса была определена в размере 283 300 рублей.

Ранее автомобиль находится в распоряжении Светлоярского центра социального обслуживания населения. Не исключено, что машину выставят на торги повторно.

Фото из архива V102.RU

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