Силовики задержали в аэропорту Волгограда подозрительного таксиста





В аэропорту Волгограда сотрудники УФСБ и полиции задержали 55-летнего водителя такси, который использовал для заезда на территорию охраняемого объекта подложный госномер. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На подозрительного водителя, который управлял автомобилем Volkswagen, обратили внимание сотрудники Госавтоиспекции в ходе патрулирования территории.

- Мужчина использовал для заезда на автопарковочную территорию аэропорта подложный номер на автомобиле. В ходе проверки выяснилось, что на государственный регистрационный знак он прикрепил металлический фрагмент от другого номера, - сообщили в Главке.





Водитель не смог объяснить, почему он скрывает буквы на номере машины.

В полиции пояснили, что на территории аэропортов устанавливаются особые требования к безопасности. Проверке подлежит весь транспорт, прибывающий в аэропорт.

Нарушителю грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками). Наказание - лишение прав на срок до 1 года. Материалы переданы в суд, который определит меру наказания нарушителю.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области