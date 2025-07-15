На севере Волгограда восстанавливают циркуляционный трубопровод





В Волгограде продолжается строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов к жилым домам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», сейчас подрядная организация восстанавливает «обратку» от центрального теплового пункта до дома №2 по улице Баумана.

– Сначала мы опилили растущие здесь деревья – вывезли 7 КАМАЗов веток. Построили проходной канал, восстановили стену тепловой камеры постройки 50-х годов и протащили трубы в канал. Работаем с опережением графика – рассказал прораб подрядной организации Сергей Шалаев.

Всего специалистам предстоит уложить около 350 метров новых труб. Они выполнены из сшитого полиэтилена. Этот современный материал отличается особой долговечностью – такие трубы прослужат не менее 50 лет, прочностью, экологичностью, эластичностью и простотой монтажа.

Отметим, этот объект – не единственный, где в этом году восстановили циркуляционный трубопровод. Так, в начале мая завершилось строительство «обратки» и замена действующего трубопровода к многоквартирному жилому дому по улице 8-й Воздушной армии в Дзержинском районе. Там специалисты «Концессий теплоснабжения» заменили почти 1300 метров трубы. А в ближайшее время подрядная организация приступит к строительству циркуляционного трубопровода на улице Метростроевской в Тракторозаводском районе.