Почти 4 млрд рублей вычетов по НДФЛ выплатят волгоградцам





Управление ФНС России по Волгоградской области подвело предварительные итоги декларационной кампании по НДФЛ, в рамках которой поступило 135 тысяч налоговых декларации 3-НДФЛ за прошедший год. Доходы, обязательные к декларированию, отразили более 17 тысяч физических лиц. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 1,7 млрд рублей. Доходы от предпринимательской деятельности и иной частной практики задекларированы 1,8 тыс. налогоплательщиков.

Декларации 3-НДФЛ за 2024 год представили физические лица, получившие:

доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, а также от реализации имущественных прав (переуступка права требования),

в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи,

вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества,

выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам, доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Управление ФНС Росси по Волгоградской области также обращает внимание, что общая сумма налога, исчисленная в декларации, уплачивается в срок не позднее 15 июля.

До конца года волгоградцы, напомним, могут предоставить декларацию за 2024 года для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья). Уже обратились в налоговые органы за получением вычетов и возвратом налога за 2024 год 93 тысячи жителей региона. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила более 3,9 млрд рублей.

Налоговыми вычетами в упрощенном порядке по социальным, инвестиционным и имущественным (по покупке жилья) расходам на общую сумму 6,1 млрд руб. воспользовались более 16 тысяч налогоплательщиков. Сумма налога, возвращенная из бюджета, составила более 950 млн рублей.

В настоящее время налоговая служба завершает кампанию по массовому расчету налоговых уведомлений физическим лицам за 2024 год, получившим: доходы, с которых не удержан НДФЛ налоговыми агентами и сведения о которых работодателями представлены в налоговые органы, доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, доходы по итогам налогового периода (календарного года) в совокупной сумме, превышающей 5 миллионов рублей за налоговый период, и при условии, что общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном ст. 225 НК РФ, превышает совокупность суммы налога, в том числе исчисленной налоговым агентом (налогоплательщиком), доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации.

– Указанные физические лица уплачивают налог не позднее второго декабря 2025 года на основании направленного налоговым органом уведомления. Соответственно обязанность налогоплательщиков по самостоятельному исчислению суммы налога и по представлению налоговой декларации по указанным доходам отсутствует, – напоминают в УФНС России по Волгоградской области.