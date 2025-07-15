Ушедшему на СВО учителю из Волгограда передали подписанную Путиным гитару





Военнослужащему из Волгограда с позывным «Директор» передали гитару, которую подписал президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!». Как сообщили в «Народном фронте», гитара была доставлена на запорожское направление, где боец служит оператором беспилотников.





Напомним, военнослужащий работал директором в одной из школ Волгограда. Подписать гитару попросила президента один из волонтеров общественной организации, когда он посещал выставку. Тогда глава страны не смог отказать и оставил надпись бойцу - «Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин».

Волонтеры бережно доставили инструмент с автографом в часть, где служит волгоградец. После получения дорогого для него подарка, боец сразу же сыграл на нем.

- Это высокая честь не только для меня, но и для всех коллег и товарищей, которые находятся здесь, вместе со мной. Я был очень удивлен такого рода подарку. На самом деле это своего рода такая ценность семейная теперь, которая будет переходить от поколения к поколению, - поделился эмоциями от подарка «Директор».

Видео: «Народный фронт» / t.me