В Камышине жадный коммерсант оставил людей без мизерной зарплаты





Следователями Тракторозаводского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в невыплате заработной платы пяти работникам. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина задолжал зарплату в размере более 100 тысяч рублей.

По данным следствия, с марта нынешнего года между предпринимателем и пятью местными жителями была достигнута устная договоренность о выполнении работ по уборке строительного объекта в городе Камышине. Несмотря на это, с марта работники перестали получать деньги.

При этом подозреваемый направлял данные деньги по собственному усмотрению на другие хозяйственные нужды. Также было установлено, что предприниматель имел в своем распоряжении более 6 миллионов рублей, которые также мог использовать для оплаты труда своих работников.