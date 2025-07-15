Расследования

В Камышине жадный коммерсант оставил людей без мизерной зарплаты

Расследования 15.07.2025 11:26
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15.07.2025 11:26


Следователями Тракторозаводского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который подозревается в невыплате заработной платы пяти работникам. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина задолжал зарплату в размере более 100 тысяч рублей. 

По данным следствия, с марта нынешнего года между предпринимателем и пятью местными жителями была достигнута устная договоренность о выполнении работ по уборке строительного объекта в городе Камышине. Несмотря на это, с марта работники перестали получать деньги. 

При этом подозреваемый направлял данные деньги по собственному усмотрению на другие хозяйственные нужды. Также было установлено, что предприниматель имел в своем распоряжении более 6 миллионов рублей, которые также мог использовать для оплаты труда своих работников. 

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