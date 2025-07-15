Волгоградские автомобилисты совершат двухдневный крестный ход

В Волгоградской области 19 и 20 июля пройдет автомобильный крестный ход, посвященный 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской епархии.

Перед Крестным ходом на площади Павших Борцов в Волгограде в часовне в честь святого Александра Невского будет совершен молебен, после чего участники отправятся на Мамаев курган.

- Маршрут будет проходить по территориям трёх епархий Волгоградской митрополии. По ходу следования, согласно графику, в храмах будут совершаться молебны, - рассказали в Волгоградской епархии.

Маршрут Крестного хода пройдет через Волжский, Камышинский, Ольховский и Иловлинский районы. Завершится он 21.00 также у часовни в честь святого Александра Невского в Волгограде, где будет отслужена панихида.

На всех остановках автомобильного крестного хода будет показана передвижная выставка, посвященную жизни и подвигу святителя Тихона.

Напомним, с 4 по 6 июля в Волгограде находился ковчег с мощами патриарха Тихона.

Фото из архива V102.RU