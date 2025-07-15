Волгоградцам разрешат расплачиваться цифровым рублем





С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый порядок оплаты товаров и услуг. Как рассказали в официальном Telegram-канале Банка России, для оплаты цифровым рублем появится универсальный QR-код. Отсканировав его, россияне, в том числе и волгоградцы, смогут выбрать удобный для себя способ оплаты.

Напомним, также у волгоградцев со второй половины 2025 года появится возможность получать зарплату цифровым рублем.

Уже сейчас проходит тестирование технологии, а банками подготавливается необходимая для этого инфраструктура. Внедрение QR-кода запланировано на январь 2026 года.

Нововведение, по мнению экспертов, повысит прозрачность платежей, ускорит транзакции, а также позволит снизить издержки у предпринимателей и обезопасят ежедневные покупки граждан. Также плюсом новой системы стане автономность валюты - ее можно будет использовать даже при слабом сигнале Интернета.

Изображение подготовил с помощью ИИ Павел Мирошкин / V102.RU