Общество

Волгоградцам разрешат расплачиваться цифровым рублем

Общество 15.07.2025 18:37
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15.07.2025 18:37


С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый порядок оплаты товаров и услуг. Как рассказали в официальном Telegram-канале Банка России, для оплаты цифровым рублем появится универсальный QR-код. Отсканировав его, россияне, в том числе и волгоградцы, смогут выбрать удобный для себя способ оплаты. 

Напомним, также у волгоградцев со второй половины 2025 года появится возможность получать зарплату цифровым рублем. 

Уже сейчас проходит тестирование технологии, а банками подготавливается необходимая для этого инфраструктура. Внедрение QR-кода запланировано на январь 2026 года. 

Нововведение, по мнению экспертов, повысит прозрачность платежей, ускорит транзакции, а также позволит снизить издержки у предпринимателей и обезопасят ежедневные покупки граждан. Также плюсом новой системы стане автономность валюты - ее можно будет использовать даже при слабом сигнале Интернета. 

Изображение подготовил с помощью ИИ Павел Мирошкин / V102.RU

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