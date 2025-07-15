В Волгоградской области более 6000 раз обратились в Роспотребнадзор





В Волгоградской области с начала года зафиксировано более 6024 обращений. Как пояснили в ведомстве, обращений стало на 16% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Чаще всего жители региона обращались в надзорное ведомство с жалобами о нарушении санитарного законодательства – 2749 обращений. Жалобы касались проблем с затоплением подвалов, нашествии грызунов и насекомых, а также шумных соседях.

Около 407 обращений касались несанкционированных свалок, санитарного состояния территорий и вывоза твердых бытовых отходов.

По нарушениям прав потребителей зафиксировано 48% обращений – розничная торговля табачной продукции, маркировка товара, качества оказаний услуг, бытовом обслуживании и различные нарушения на финансовом рынке.

После жалоб волгоградцев предостережения Роспотребнадзора получили 1596 организаций и хозяйствующих субъектов. Всего было подано 11 исков в суд, а 61 обращение стало основанием для проведения контрольных мероприятий.