



В Центральном районе Волгограда с 15 по 30 июля проходит подводная поисковая экспедиция «Донской фронт», приуроченная к 80-й годовщине Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Как рассказали в пресс-службе мэрии Волгограда, в масштабной акции принимают участие более 100 водолазов.

Экспедиция проходит под эгидой регионального отделения ДОСААФ и региональной поисковой организации «Наследие». В акции также примут участие городские муниципальные учреждения и Инженерные войска Минобороды, Черноморского, Балтийского, Северного Флотов, Каспийской Флотилии.

Останки советских воинов, найденные в результате поисковой экспедиции, будут с почестями захоронены 23 августа на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки Городищенского района.