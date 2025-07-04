Экономика

Росстат: зарплата волгоградцев за месяц выросла на 1,5 тыс. рублей

Экономика 04.07.2025 21:20
0
04.07.2025 21:20


Средняя зарплата жителей Волгоградской области за месяц выросла почти на 1,5 тысячи рублей, на этом настаивают специалисты Росстата. По данным специалистов, в апреле она составила 66664 рубля, тогда как в марте была ниже – 65091 рубль. При этом за период с января по апрель 2025 года средняя зарплата волгоградцев достигла 64204 рубля. По этому показателю регион занял 4-е место среди регионов Южного федерального округа.

Лидером по уровню средней зарплаты по-прежнему остается Краснодарский край – 70056 рублей. На втором месте расположилась Ростовская область – 64815 рублей по итогам января-апреля. В Астраханской области жители в среднем получали 64517 рублей. А аутсайдером рейтинга стала, как и раньше, Калмыкия – 51688 рублей.

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.07.2025 09:58
Экономика 03.07.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.07.2025 09:52
Экономика 03.07.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.07.2025 06:21
Экономика 03.07.2025 06:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 21:42
Экономика 02.07.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 18:01
Экономика 02.07.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2025 13:33
Экономика 02.07.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2025 12:19
Экономика 01.07.2025 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2025 13:19
Экономика 29.06.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2025 12:22
Экономика 29.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 18:34
Экономика 27.06.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 13:20 Реклама
Экономика 27.06.2025 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 16:41 Реклама
Экономика 26.06.2025 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 12:50 Реклама
Экономика 26.06.2025 12:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 10:40
Экономика 26.06.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2025 08:04
Экономика 26.06.2025 08:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:49
От больших идей к нереальному драйву: второй день крупнейшей выставки АПК в объективе фотографаСмотреть фотографии
21:20
Росстат: зарплата волгоградцев за месяц выросла на 1,5 тыс. рублейСмотреть фотографии
20:59
«Минута до вас – встречайте»: в Волгограде устроили скрытую облаву на нарушителей ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Суд отправил в СИЗО чоповца и его друзей, напавших на волгоградца с оружиемСмотреть фотографии
19:28
Журналисты показали «взрывные» фото с выступления «Дискотеки Авария» на Дне поляСмотреть фотографии
18:49
В России испытали лазер для уничтожения атак FPV-дроновСмотреть фотографии
18:23
Концерт Пелагеи и «Дискотеки Авария» собрал сотни зрителей на Дне поляСмотреть фотографии
18:01
«Попросили освободить»: мэрия Волгограда прокомментировала ситуацию со сносом кроп-ареныСмотреть фотографии
17:41
Все рванули на Пелагею? Бесконечную вереницу машин по дороге на День поля засняли волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Волгоградцев предупредили о реверсивном движении на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
17:33
Красиво и очень вкусно: волгоградское предприятие «Заря» приглашает гостей Дня поля на дегустацииСмотреть фотографии
16:57
В спортшколе Волгограда жена директора работала сразу на четырех должностяхСмотреть фотографии
16:34
Оксана Лут о Дне поля в Волгоградской области: «Все круто!»Смотреть фотографии
16:29
В Суровикино охотнику грозит 8-летний срок за изготовление боеприпасовСмотреть фотографии
15:36
Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве участника СВОСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом осудят влетевшего в КамАЗ водителя микроавтобусаСмотреть фотографии
15:29
Услуги такси снова резко взлетели в цене в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:20
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпускСмотреть фотографии
14:51
Полузащитник Михаил Мальцев вернулся в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
14:06
Алтайский край принял эстафету Дня поля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Волгоградских пенсионеров взяли в оборот «контрразведчики»Смотреть фотографии
13:33
Волгоградцы за 5 месяцев проели в ресторанах и кафе 17 млрд рублейСмотреть фотографии
13:16
И даже пруды с лебедями: площадку Дня поля под Волгоградом показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Компания мигрантов под камерой обчистила ПВЗ Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Дмитрий Губерниев разогревает публику на сцене Всероссийского дня поляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Волгоградской области подписано соглашение о развитии детских спортсекцийСмотреть фотографии
11:45
Любимец женщин Сергей Безруков приехал в Волгоград и снял видео на берегу ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Оксана Лут, Юрий Горлов и Гоар Барсегян возложили цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:18
Город Котельниково готовится к новому этапу развитияСмотреть фотографии
11:18
Облсуд в Волгограде изменил приговор поджигателям машины главы ОГИБДД районаСмотреть фотографии
 