Росстат: зарплата волгоградцев за месяц выросла на 1,5 тыс. рублей

Средняя зарплата жителей Волгоградской области за месяц выросла почти на 1,5 тысячи рублей, на этом настаивают специалисты Росстата. По данным специалистов, в апреле она составила 66664 рубля, тогда как в марте была ниже – 65091 рубль. При этом за период с января по апрель 2025 года средняя зарплата волгоградцев достигла 64204 рубля. По этому показателю регион занял 4-е место среди регионов Южного федерального округа.

Лидером по уровню средней зарплаты по-прежнему остается Краснодарский край – 70056 рублей. На втором месте расположилась Ростовская область – 64815 рублей по итогам января-апреля. В Астраханской области жители в среднем получали 64517 рублей. А аутсайдером рейтинга стала, как и раньше, Калмыкия – 51688 рублей.