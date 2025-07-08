Экономика

Вакансии июля с зарплатой до 180 тыс. рублей опубликовали в Волгограде

Экономика 08.07.2025 10:54
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08.07.2025 10:54


Топ-5 лучших вакансий июля с зарплатами до 180 тысяч рублей в месяц опубликовали в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис по поиску работу SuperJob, самую высокую оплату труда в Волгограде в настоящее время предлагают в сфере грузоперевозок.

Так, водитель-экспедитор, имеющий права категории СЕ, может заработать от 150 до 180 тысяч рублей. Помимо этого от кандидата требуется опыт работы по профилю от 3 лет, знание местности, где необходимо будет работать, опыт оформления транспортной документации, знание устройства автомобиля, а также стаж безаварийной езды.

От 150 тысяч рублей каждый месяц в Волгограде готовы платить врачу-флебологу. От соискателя требуется опыт работы от 1 года и наличие диплома о высшем образовании. Клиника лазерной хирургии, которая ищет такого врача, готова обучать специалиста за свой счет.

В Волгограде в настоящее время вакантна должность начальника почтамта с зарплатой от 120 до 130 тысяч рублей в месяц. Кандидату придется заниматься организацией логистики, финансово-экономической деятельности почтамта и оказания услуг населению. 

Замыкают список высокооплачиваемых вакансий июля два предложения на зарплату от 120 тысяч рублей в месяц. Такую сумму в Волгограде готовы платить инженеру-геодезисту (маркшейдеру) и директору промышленного предприятия в сфере полиграфии. 

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