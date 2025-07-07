«РИА Новости»: Волгоград опустился в отраслевом рейтинге зарплат с 77 на 80 место





Волгоград за год опустился в рейтинге городов по зарплатам в различных отраслях с 77 на 80 место. Соответствующие данные публикует 7 июля «РИА Новости». По информации аналитиков издания, в областном центре вот уже несколько лет наиболее прибыльной остаётся сфера профессиональной и научной деятельности, где среднемесячная зарплата составляет 83 тыс. рублей.

За год доход специалистов, задействованных на данном поприще, вырос на 6 тыс. рублей. При этом отмеченный рост оказался скромнее, нежели в других крупных городах, из-за чего Волгоград утратил в рейтинге сразу несколько позиций.

Отметим, сфера профессиональной и научной деятельности помимо организаций, занимающихся фундаментальными и научными исследованиями, также включает в себя предприятия, задействованные в юридической, бухгалтерской, рекламной, архитектурной, дизайнерской, инженерной, картографической, ветеринарной деятельности.