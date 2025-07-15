



15 июля в Общественной палате России выступили с предложением улучшить демографические показатели в стране за счёт сокращения срока школьного обучения. С соответствующей инициативой выступил общественник Сергей Рыбальченко. По мнению эксперта, возраст вступления в брак повысился, что связано с увеличением «периода социального взросления».

– Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 – в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста – в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 – специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше, – приводит ТАСС слова члена ОП.

Отметим, при этом Рыбальченко признаёт, что эффект от данной меры проявится лишь примерно через 10 лет, а сейчас государству следует сконцентрироваться на комплексной поддержке молодых родителей. В частности, он предлагает предусмотреть механизм бесплатного перевода на заочную или вечернюю формы обучения, в случае если у студентов родился ребёнок.