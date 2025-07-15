В Волгограде отметили день рождения предприятия масштабной экологической акцией

Общество 15.07.2025 13:09
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15.07.2025 13:09
Более 50 000 мальков русского осетра выпустили в Волгу в 58-й день рождения волгоградского «КАУСТИКа». Как сообщили в пресс-службе предприятия, мероприятие прошло при участии Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
– Выпуск мальков этой ценной породы, весом до 2-х грамм, производится по специальной методике. Искусственное воспроизводство биологических ресурсов Волги ведется согласно федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Это одно из направлений природоохранной деятельности предприятия наравне с озеленением заводской санитарно-защитной зоны, реализацией проекта по утилизации отходов и передачи вторичного сырья на переработку, использование наилучших доступных технологий в производстве с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, – уточнили в пресс-службе завода.
Отметим, что свой 58-й год со дня выпуска первой продукции волгоградское предприятие встречает в числе лидеров рейтинга социальной и экологической ответственности с оценкой более 100 баллов.
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