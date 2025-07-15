Общество 15.07.2025 12:34
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15.07.2025 12:34
За первое полугодие 2025 года на железнодорожных путях травмировалось три человека, тогда как за шесть месяцев прошлого года травмы получили двое жителей региона.
– Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, – уточнили в пресс-службе ПривЖД.
Волгоградцам напоминают: железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.
В регионе ведется профилактическая работа, в том числе, в образовательных учреждениях. Школьникам рассказывают о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздают буклеты, памятки, а также показывают тематические видеоролики и мультфильмы.
Взрослым разъясняют правила безопасности при нахождении в зоне движения поездов и напоминают про штрафы за безответственное поведение вблизи железной дороги, которые с 18 апреля заметно выросли. За полгода железнодорожники провели уже около 150 профилактических мероприятий, в которых приняли участие порядка 7 тысяч жителей Волгограда и области.
Кроме того, на перегонах и станциях проводится ремонт пассажирских платформ, обновляются пешеходные настилы и системы освещения, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.
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