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Осётр, стерлядь и даже бестер: видеорепортаж с уникальной осетровой фермы на шлюзах Волжской ГЭС

Общество 15.07.2025 16:20
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15.07.2025 16:20


Где зимуют осетры, что они едят, как из крошечных икринок рождается будущая царь-рыба  водных просторов и какова на вкус та самая, настоящая черная икра? Посетители осетровой фермы на реке Ахтуба под Волгоградом могут не только получить ответы на эти вопросы, но и увидеть воочию уникальный процесс выращивания и размножения легендарной рыбы, а также по окончании экскурсии продегустировать волжские деликатесы.
Уникальное место – осетровая ферма «Рыбосетр» – находится  прямо у плотины Волжской ГЭС. Это садковое хозяйство, которое занимается восстановлением популяции осетров и наиболее редких видов рыб. Здесь проводят экскурсии и показывают, как рыба растет в идеальных условиях, а потом рождается та самая черная икра. 



История осетровой фермы началась несколько лет назад, когда энтузиасты, которые в одиночку взялись за непростое дело разведения русского осетра и волжской стерляди, поделились своими идеями о создании полноценной рыбной фермы с известным волгоградским предпринимателем Михаилом Грачевым.  Проект получил поддержку, а как было отказать начинающим бизнесменам с горящими глазами, которые в буквальном смысле слова жили на работе, строили своими руками ячейки-бассейны, налаживали оборудование по превращению икринок в мальков? И в скором времени на реке Ахтуба около шлюзов появился необычный объект, где в естественных условиях, под открытым небом стали разводить ценную рыбу.

– Сегодня здесь обитают уже около тысячи особей осетровых рыб, для которых созданы идеальные условия существования в естественной среде, – говорит сооснователь осетровой фермы «Рыбосетр» Максим Огурцов. – На ферме занимаются не только разведением традиционных осетровых видов рыб, но и восстановлением редких популяций гибридов, например, бестера (помесь белуги и стерляди), а также ленского осетра. Особая «фишка» производства – редкие альбиносы-стерляди, от которых получают необычную  белую икру.
На осетровой ферме налажен полный цикл производства, но самый ответственный и непрерывный процесс связан с превращением икринок в мальков. Это больше похоже на «взбивание» черной икры – в двигающихся лотках в проточной воде икринки набираются кислорода и силы, чтобы превратиться в живые существа, преодолев первые стадии естественного отбора.

Выживших мальков отселяют в «ясли», где усиленно, через каждые два часа кормят специальной смесью.  Для взрослых, 7-8 килограммовых осетров, свой рацион питания – замороженная каспийская килька. Брикеты распиливают на мелкие куски и бросают в бассейны, где она фактически в свежем виде поглощается обитателями ячеек.
Одна из особенностей осетровой фермы на Ахтубе – это непосредственная близость к шлюзам. Мощные затворы шлюзового канала Волжской ГЭС сбрасывают сюда воду из водохранилища, обеспечивая постоянный приток свежей воды и сильное течение, которое вынуждена преодолевать рыба. Это – как своеобразный «фитнес» для мальков и взрослых особей, что позволяет держать осетров в тонусе, избавляться от лишней жировой прослойки и в итоге получать икру лучшего качества.

Увидеть весь процесс выращивания осетровых своими глазами и, самое главное, попробовать конечный продукт – натуральную черную икру, легендарную паюсную икру, отличающуюся особой концентрацией и насыщенным вкусом, а также отборную красную и щучью икру – могут все желающие на авторских экскурсиях. 
– Популярность такого эко-туризма растет не только среди волгоградцев, но и среди гостей города, – говорят авторы проекта «Рыбосетр». – Осетровая ферма стала новым местом притяжения для активных туристов, которые приезжают сюда на машине или причаливают на сапах, и остаются на весь день. 
Ферма расположена в живописном месте в окружении зеленых берегов реки, деревьев и речных просторов, по которым стаями плавают пернатые. Садковое хозяйство занимает около 5 гектаров водной глади и производят 300 килограммов деликатесной икры. На ферме проживает более 14 тысяч голов молоди осетра и около 60 000 молодняка волжской стерляди.

Условия выращивания максимально приближены к естественной среде обитания. Рыбу растят в огромных садках, где она свободно плавает на глубине 2–4 метра с мягким течением и приглушенным светом. Осетр отлично себя чувствует и быстро развивается, а черную икру добывают гуманным способом – дойкой – без малейшего вреда для здоровья рыбы.
В планах основателей «Рыбосетр» – расширение границ фермы и количества садков, создание  дополнительных  ячеек для разведения рыбы и выход на производство 2-3 тонн икры в год. Но уже сегодня ферма поставляет свою продукцию в самые известные рестораны Волгограда и радует жителей и гостей города, давно мечтавших полакомиться той самой черной икрой, которой еще в прошлом веке славилась Волга. 

Кроме черной икры на ферме реализуют также продажу живой рыбы и копченых деликатесов собственного изготовления — балыка из осетра холодного копчения и горячего. Те, кто ценит особые эмоции, могут выбрать понравившуюся рыбину и приобрести ее уже в виде полуфабриката.
– Для меня это не просто бизнес, это, можно сказать, дело для души, это вайб-времяпрепровождения в моем родном городе Волжском, где я вырос, на моей родной реке Ахтуба, – признается известный волгоградский бизнесмен Михаил Грачев. – Я – человек отдающий и, когда я встретил увлеченных людей, которые решили заняться восстановлением популяции осетровых, я это поддержал, потому что, как известно, и наша компания занимается пополнением речных запасов – мы выпустили уже сотни тысяч мальков, в том числе и в Волгу. Многие знают, что когда-то Волгоградская область славилась осетрами. Да, я это не застал, да и многие об этом слышали только от своих старших родственников. Но сейчас у нас появилась возможность возродить эту былую славу нашего региона, внести свою лепту. Это было бы прекрасно, и пусть на это уйдут многие годы терпения и труда, мы готовы пройти этот путь.
Известный своими креативными бизнес-идеями основатель компании Grass не скрывает, что осетровая ферма в будущем может стать одним из этапов нового водного туристического маршрута Волгоградской области, который по Волге свяжет Волжский с Горным Балыклеем, где под патронажем компании уже давно и успешно разводят оленей. И это будет что-то совершенно новое и необычное, но наверняка – успешное.

Посетить осетровую ферму и лично посмотреть, как увлеченные своим делом люди выращивают осетров, можно не уезжая далеко от Волгограда, и на дегустации обязательно попробовать весь икорный сет из черной, отборной красной и щучьей икры.
Ферма «Рыбосетр»,
Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Садовод», Клубничная улица, 1.
Запись на экскурсию: +7-961-677-86-66;
Реклама. ООО "ТД ГРАСС", ИНН 3445117986, erid: F7NfYUJCUneTRxsT7VpG

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