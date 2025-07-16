



В Волгоградскую областную думу внесён законопроект изменяющий региональное законодательство о пенсионном обеспечении госслужащих. Документ существенно расширяет количество получателей выплат за выслугу лет.

Из действующего закона предлагается исключить положения о минимальном стаже работы в госорганах региона, который ранее ограничивал круг получателей пенсии гражданами, проработавшими не менее 10 лет.

Одновременно вводится градация соответствующих выплат в зависимости от стажа. Чиновники, отработавшие менее 1 года, смогут рассчитывать на пожизненную выплату в размере 0,1% от среднемесячного денежного содержания. От 1 года до 5 лет – в размере 1%. От 5 лет до 10 лет – 5%. Более 10 лет – 30%.

Отметим, в действующей редакции госслужащие, проработавшие более 10 лет, могли рассчитывать на пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере 30%, а также её ежегодную индексацию на 3% до достижения выплат 60% от среднемесячного денежного содержания.