Общество

В Волгоградской области пенсию за выслугу лет сделают доступнее для чиновников

Общество 16.07.2025 06:38
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16.07.2025 06:38


В Волгоградскую областную думу внесён законопроект изменяющий региональное законодательство о пенсионном обеспечении госслужащих. Документ существенно расширяет количество получателей выплат за выслугу лет.

Из действующего закона предлагается исключить положения о минимальном стаже работы в госорганах региона, который ранее ограничивал круг получателей пенсии гражданами, проработавшими не менее 10 лет.

Одновременно вводится градация соответствующих выплат в зависимости от стажа. Чиновники, отработавшие менее 1 года, смогут рассчитывать на пожизненную выплату в размере 0,1% от среднемесячного денежного содержания. От 1 года до 5 лет – в размере 1%. От 5 лет до 10 лет – 5%. Более 10 лет – 30%.

Отметим, в действующей редакции госслужащие, проработавшие более 10 лет, могли рассчитывать на пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере 30%, а также её ежегодную индексацию на 3% до достижения выплат 60% от среднемесячного денежного содержания.

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