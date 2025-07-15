Федеральные новости

В России хотят включить еще одну прививку в список обязательных для населения

Федеральные новости 15.07.2025 21:30
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15.07.2025 21:30


Депутаты Госдумы планируют включить вакцинацию от менингококковой инфекции в общий календарь прививок, обязательных для населения. Об этом сообщили в «Парламентской газеты» со ссылкой на рабочее совещания комитета ГД по охране здоровья 15 июля, передает V102.RU.

В процессе совещания член комитета Александр Румянцев отметил, что включение прививки в список обязательных правительством планировалось, но откладывалось из-за вопроса финансирования и отсутствием вакцин, которые бы полностью обеспечивали защиту от инфекции детей до пяти лет. 

- Нужно сказать, что ряд стран включили в вакцинный календарь прививку от менингококковой инфекции. У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения пять вакцин должны были быть введены в календарь. Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать. И вот среди пяти вакцинаций, стоящих в очереди, менингококковая вакцинация является наиболее значимой для населения, - отметил Румянцев. 

Менингококковая инфекция приводит к тяжелым последствиям и даже инвалидизации детей, а лечение является дорогостоящим. 

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