В Волгоградской области продлён запрет на пребывание в лесах





В Волгоградской области региональный комитет природы продлил ограничения на посещение лесов. Из-за высокой пожароопасной с 18 июля по 7 августа такие территории продолжат находиться под запретом. Соответствующие сроки установлены ведомственным приказом.

Согласно документу, исключением могут быть визиты в рамках согласованных лесохозяйственных работ. Также особый порядок не распространяется на посещение лесов чиновниками и специалистами, если это обусловлено выполнением их должностных обязанностей. Кроме того, в числе исключений: дачники; туристы, следующие на базы отдыха; арендаторы лесных участков; спасатели; специалисты, осуществляющие охотничий надзор и экологический контроль.

Отметим, ранее запрет на пребывание в лесах продлевался региональными властями в конце июня, а в целом соответствующие ограничения действуют в регионе с 30 мая 2025 года.