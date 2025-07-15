Волгоградцам на пять дней перенесут срок оплаты ЖКХ





В России с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который предполагает перенос даты оплаты услуг ЖКХ. Как сообщает V102.RU, срок предоставления платежных документов будет перенесен с 1-го на 5-е число.

Напомним, согласно документу законопроекта, изменения рассчитаны на исключение любых задержек по оплате россиян.

Кроме того, по истечении даты со дня официального опубликования закона ФССП будет также обязана размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбужденных на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.