Тараканьи бега, бассейн и свадьбы: 31 день или 744 часа до фестиваля «Ультра100»





Волгоградскую область ожидают два насыщенных выходных лета 2025 – 16-17 августа в Волжском пройдет самый масштабный мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» (6+), который соберет более 10 000 человек.

В этом сезоне организаторы масштабировали уже привычные «традиции» фестивали, а также придумали массу нового и интересного. Условно мероприятия можно разделить на три составляющие. Это спорт, музыка и развлечения. А теперь о каждом из пунктов подробнее.





Спорт

Часто жители региона проводят параллель: «Ультра100» – это про спорт, но на самом деле это лишь начало. Что ждет на фесте?

1. Бег

Команда «Ультра100» представила 9 дистанций трейлраннинга: детская трасса «Дикий росток» (500 м), «Быстрая тропа» (2 км), «Быстрая тропа. Ночь» (2 км), «Сладкая пыль» (6 км), «Горящий песок» (10 км), «Горящий песок. Ночь» (10 км), «Горькая полынь» (21 км), «Молчаливая степь» (45 км) и «Мертвая вода» (70 км).

«Ультра100» – это настоящая тусовка, поэтому здесь бег – это искусство. Организаторы готовят не просто старт, а целое шоу с выступлением артистов «The Prodigy трибьют», а финишировать спортсмены будут, пробегая под аркой с глазом в виде арт-объекта. Каждый атлет, независимо от его места, получит уникальную медаль в винтажном стиле, в которой гармонично сочетаются элементы экологии и панка.

Общий призовой фонд составит около 200 000 рублей. В беговой слот входит не только участие в забеге, но и доступ ко всему фестивалю на два дня. Приобрести слот можно на официальном сайте «Ультра100»





2. Велокросс

Велокросс на «Ультра100» – первая гонка по песчаным барханам и просторам поймы. Солнце будет слепить и жарить, но медлить нельзя: впереди ждет очередной подъем.

В этом году организаторы разделили гонку на две дистанции – «Малый круг. Женщины» (27 км), «Большой круг. Мужчины» (36 км). Кольцевая трасса с оригинальным ландшафтом, которая сразу станет захватывающей и интересной, но при этом доступной самым разным категориям участников по уровню подготовки и возрасту. Дистанция захватывает зыбкие пески, содержит спуски и подъемы.

Призовой фонд – 90 000 рублей. А ещё – дополнительные подарки и призы от спонсоров и партнёров «Ультра100». В слот также входит доступ ко всему фестивалю. Приобрести его можно на сайте.

3. Уличные виды спорта

Стритбол – 3x3 юноши до 15 лет, 3x3 девушки до 15 лет, 1х1 16-18 лет и 1х1 18+.

Ультра-баттлы – всероссийский турнир по брейкингу, а также хип-хоп и все стили.

Паркур, андеграунд джем (агрессивные ролики), «Ультра Сила» – чемпионат по силе удара, «Ультра Клинок» – турнир по метанию ножа, «Ультра контест» – скейтбординг, bmx, роллерблэйдинг.

Фиджитал-турнир CS2+лазертаг – в кибер-трамвае фестиваля соберутся спортсмены, которым придется доказать, что они лучшие.





4. «Ультра Атланты»

Абсолютно новое направление «Ультра100». 9 нестандартных испытаний на ловкость, реакцию и выносливость – водобой, клубок проблем, джакузи вслепую, аэробейсбол, точный гол, зигзаг-тропинка, мини-боулинг, кольцеброс, дартс. Все соревнования будут на время. Всего 2 категории – до 14 лет и 14+. Победитель будет всего один в каждой категории, и он получит денежный бонус – 10 000 рублей в категории до 14 лет и 15 000 рублей – 14+.

Зарегистрироваться в «Ультра Атланты» можно на сайте феста, к тому же, сейчас это стоит дешевле, чем гостевой билет – 1000 рублей. А вместе с шансом на победу, вы получаете и доступ на все два дня фестиваля.

5. Каникросс

Яркое шоу с забегом хаски из приюта по нашему уникальному степному рельефу.

6. «Ультра Бои» – пляжная борьба и панкратион

Это ключевое событие второго дня и мощный разогрев перед концертом хедлайнера. Панкратион — древний вид единоборств, сочетающий удары и борьбу. Весовые категории: 57 кг, 62 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, +100 кг.

Пляжная борьба – динамичные схватки на песке, где каждый бросок впечатляет. Весовые категории: 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, +90 кг.





Развлечения

Организаторы фестиваля обещают гостям и участникам все, что только можно себе представить: от бассейна до тараканьих бегов. На фестивале будет более 30 зон активностей, в том числе:





• секретные эксклюзивные спортивные развлечения от крупного партнера фестиваля;

• PlayStation с возможностью поиграть или даже поучаствовать в мини-турнире, сабсокер – мини-футбол, зона отдыха;

• аэрохоккей, аквагрим, лототрон с подарками, лаундж-пространство с пуфами и грушами в тени;

• иллюзионист Лев Чистяков из Москвы с интерактивным шоу, популярные фотобудки и, конечно, презентация и продажа косметики высокого качества;

• диджитал локация «Скорость как вид искусства!», где каждый сможет создать свой собственный шедевр с помощью искусственного интеллекта и зарядиться эмоциями;

• зона детского досуга – мастер-классы, творческие занятия, театральные постановки, кукольный и теневой театр с изготовлением реквизитов, костюмов и декораций и в целом уютная атмосфера для малышей;

• зона для любителей автомобилей – выставка самых современных моделей, тест-драйвы прямо на территории фестиваля, розыгрыш гаджета;

• зона релакса – спокойствие среди драйва в массажных креслах, расслабляющая атмосфера и перезагрузка;





• интеллектуальные и интерактивные развлечения: 3D-пазлы «Старт твоей карьеры», игра-сапер в реальности и дегустация нового напитка от партнера;

• мини-зоопарк – попугай аро, кролики, пони и другие милые обитатели, которых можно гладить, кормить и фотографировать;

• территория блогеров – танцевальный флешмоб, оригами, аквагрим, контент-челленджи, интерактивы по мемам и соцсетям;

• автокастом – выставка тюнингованных авто: железа стиль и любовь к деталям на фоне музыки и спорта;

• древнерусский тренажер «Правило», косметические массажи на любой вкус, стояние на гводях, расслабление, восстановление, гибкость и внутренний ресурс;

• стадия танцев на пилоне – выступление учениц в направлении Pole, знакомство с йогой, пилоном и хай хиллс;

• тир-зона для настоящих героев: обучение стрельбе, история лучного ресурса, различные челленджи;

• зона звукотерапии – звуковые медитации, необычные инструменты, путешествие в глубины себя;

• гончарная школа – мастер-класс «Крути – ломай», распродажа авторской керамики, свобода;

• бьюти-бар с прическами, стрижками бороды, а также мини тату-салон;

• фитнес-зона – для богатырей и богатырш – соревнования по силе удара, метание ножей и топора, гвоздестояние, сайклы, тренажеры, йога;

• зона хаски от приюта – милые мордашки, участники каникросса, будут ждать встречи с вами, чтобы погладиться и сфотографироваться;





• зона фиджитал-спорта, где будет супер-комфортная арена для болельщиков дисциплины;

• площадка «Вдохновляй(ся)» от агентства рекламы и дизайна: рисующий робот, мини-боулинг, арт-стена, диджей-сет;

• аттракционы – точный гол, аэробейсбол, кольцеброс, мини-гольф, мини-боулинг, надувной дартс, зигзаг;

• тараканьи бега;

• бассейн с надувной фотозоной;

• фуд-корт, где можно перекусить, охладиться мороженным или холодным кофе;

• маркет с винтажем, винилом, свечами, бижутерией и сюрпризами;

• мастер-классы – хендмейд с душой;

• зона ЭКСПО со спортивными (и не только) товарами;

• фотозона с квадроциклами, прогулка на квадроциклах;

• фан-зоны всех спортивных соревнований.

Кроме развлечений, площадки будут разыгрывать ценные призы – гаджеты, сертификаты и свою продукцию.

А еще на фестивале «Ультра100» пройдут две свадебные церемонии в стиле «Безумного Макса» с гостями и искренними поцелуями.

Музыка

«Ультра100» – это современный лайнап. На фестивале ожидается более 30 часов музыки на трех сценах с мощнейшими спецэффектами, световыми шоу и киловаттами звука.

16 августа (основная сцена):

КАРБИТ, СВЕТА LOVA, DJ BTN (СПБ), ОГНИ ОКЕАНА, ИНДИКИТ, DJ ONL (20:00-21:00), ISUPOV (21:15-21:50), NEMIGA (21:50-22:30).

16 августа (сцена НЛО):

KRUG 8442, KATRINKA‘S TEARS, КРИСТОФЕР РОБИН, АСЯ СВЕТЛОВА, ТАЗАН КЛАН, DJ MARSA.

16 августа (Аделаида):

DJ SAY, ТАЗАН КЛАН, ПРЕДСТАРТОВОЕ ШОУ Трибьют PRODIGY (19:30 – 20:00).





17 августа (основная сцена):

КАРБИТ, САМУРАЙКИ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, PRODON, Костя STATUS & STAGE`S DOC, DJ TAIWU, КРИП-А-КРИП (20:25-20:50).

17 августа (сцена НЛО):

KRUG 8442, BLISS ORIGINAL, COFFEE & TV, ATIKA, DENSTR, 52F.L.A.V.A, БЕЗРОДНОЕ, DJ MARSA, UMWELLT, ХОСТЕЛ.

17 августа (Аделаида):

DJ BTN.





Оказаться в эпицентре событий, стать частью фестиваля «Ультра100», поучаствовать во всех развлечениях, насладиться лайнапом, потусоваться и поболеть за спортсменов можно всего за 1190 рублей. С билетом вы получаете доступ ко всему фестивалю на оба дня.

Купить билет можно только на официальном сайте фестиваля «Ультра 100». Торопитесь, организаторы предупреждают, что совсем скоро анонсируют поднятие цен. можно только на официальном сайте фестиваля «Ультра 100». Торопитесь, организаторы предупреждают, что совсем скоро анонсируют поднятие цен.

Фото: предоставлены организаторами «Ультра 100»