В Волгограде из-за жары плавятся даже кондиционеры

14 июля в Ворошиловском районе Волгограда жители одной из высоток заметили столб дыма, поднимающийся из-под окна. Как выяснилось, пламя охватило находящуюся здесь сплит-систему.
- На фасаде загорелся наружный блок кондиционера на восьмом этаже многоэтажки. Перепугавшиеся жители обратились в пожарный расчёт, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, по данным спасателей, возгорание климатической системы произошло на фоне 50-градусного пекла из-за аварийного режима работы электроприбора. Сначала воспламенился компрессорный блок, после чего огонь перекинулся на пластиковую решётку радиатора. Специалисты призывают волгоградцев не терять бдительность и не оставлять работающие бытовые приборы без присмотра.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области