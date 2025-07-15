



Сегодня, 15 июля, Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, дающий возможность руководителям регионов принимать решения по введению в действие планов гражданской обороны и защиты населения по предложениям МЧС.

Ранее утверждал и вводил данную меру только президент. Новый закон позволяетт губернатором делать это самостоятельно.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС будет вести координацию деятельности органов власти и организаций при выполнении ими мероприятий по гражданской обороне.

По мнению авторов, данная инициатива появилась с учетом опыта ведения СВО и в целях совершенствования гражданской обороны. Законопроект позволит оперативно реагировать структурам в случае ЧС.

Фото: архив V102.RU