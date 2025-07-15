Прогноз сбывается: под Волгоградом район засыпало градом





В Суровикинском районе Волгоградской области 15 июля после предупреждения синоптиков выпал град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, непогода разгулялась в хуторе Качалин.

Как ранее сообщалось информагентством, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условиях в регионе в течение двух суток.

Очевидцы показали последствия града, который прошел в хуторе Качалин. Град размером с черешню удивил жителей региона.

Также волгоградцами сообщается, что непогода затронула Дубовский район.

Напомним, регион накроют сильные дожди и грозы, которые надвигаются на регион со стороны Московской области. Помимо дождей также прогнозируются сильный ветер.

Фото: Короче, Волгоград / t.me