Общество

Прогноз сбывается: под Волгоградом район засыпало градом

Общество 15.07.2025 20:07
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15.07.2025 20:07


В Суровикинском районе Волгоградской области 15 июля после предупреждения синоптиков выпал град. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, непогода разгулялась в хуторе Качалин.

Как ранее сообщалось информагентством, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условиях в регионе в течение двух суток. 

Очевидцы показали последствия града, который прошел в хуторе Качалин. Град размером с черешню удивил жителей региона. 

Также волгоградцами сообщается, что непогода затронула Дубовский район. 

Напомним, регион накроют сильные дожди и грозы, которые надвигаются на регион со стороны Московской области. Помимо дождей также прогнозируются сильный ветер. 

Фото: Короче, Волгоград / t.me

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