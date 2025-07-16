В Волгограде соискателям пообещали зарплату 155 тысяч рублей





В Волгограде ищут заведующих фармацевтических складов на зарплату до 155 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис SuperJob, уровень зарплаты зависит от квалификации специалиста и его опыта.

В среднем же соискателям на данную должность обещают платить от 50 до 60 тысяч рублей, если имеется высшее фармацевтическое образование, наличие сертификата фармацевта или провизора. Специалист должен владеть знаниями по программе «1С», ассортимента различных препаратов, законодательства. Опыт работы в данной сфере от 2 лет.

От 60 до 65 тысяч рублей будет получать специалист, который дополнительно владеет знаниями WMS и ERP-систем, а также имеет опыт работы заведующим складом от 1 года.

От 65 до 115 тысяч рублей могут получать специалисты с опытом руководства коллективом от 30 человек, а также опытом работы от 3 лет.

От 115 до 150 тысяч рублей может иметь зарплату специалист с опытом работы заведующим фармацевтическим складом от 5 лет, а также опытом в организации работы подобного склада с нуля.

К слову, в Москве и Санкт-Петербурге зарплата на ту же должность достигает до 240 и 210 тысяч рублей.