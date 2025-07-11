Экономика

Железные дороги принесли Волгоградской области почти миллиард за полгода

Экономика 11.07.2025 17:29
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11.07.2025 17:29


За первое полугодие 2025 года Приволжская железная дорога перечислила в региональный и местные бюджеты Волгоградской области 984,3 млн рублей налогов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общая сумма налоговых отчислений во трех регионах её присутствия составила 2,7 млрд рублей.
Так, в бюджеты Саратовской области от ПривЖД поступило 1,3 млрд рублей и 434,1 млн рублей – в бюджеты Астраханской области.

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