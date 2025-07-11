



За первое полугодие 2025 года Приволжская железная дорога перечислила в региональный и местные бюджеты Волгоградской области 984,3 млн рублей налогов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, общая сумма налоговых отчислений во трех регионах её присутствия составила 2,7 млрд рублей.

Так, в бюджеты Саратовской области от ПривЖД поступило 1,3 млрд рублей и 434,1 млн рублей – в бюджеты Астраханской области.



