«Красный октябрь» представил свои производственные возможности на «Иннопроме-2025»

Экономика 11.07.2025 15:17 Реклама
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11.07.2025 15:17 Реклама
Волгоградский металлургический завод принял участие в XV Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Предприятие презентовало свой стенд второй год подряд.
В рамках работы выставочной площадки были продемонстрированы производственные возможности «Красного октября» и сортамент выпускаемой продукции.
Стенд предприятия служил пространством для продуктивного делового общения. Представители делегации обсудили бизнес-вопросы с основными контрагентами из отраслей машиностроения, энергетики, черной и цветной металлургии, а также перспективы сотрудничества с потенциальными партнерами.
Отметим, тема юбилейного «Иннопрома» – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Участниками международной промышленной выставки стали порядка 11000 компаний различных отраслей промышленности.
Фото: «Красный октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTRxkz4zRU
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