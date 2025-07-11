«Красный октябрь» представил свои производственные возможности на «Иннопроме-2025»





Волгоградский металлургический завод принял участие в XV Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Предприятие презентовало свой стенд второй год подряд.

В рамках работы выставочной площадки были продемонстрированы производственные возможности «Красного октября» и сортамент выпускаемой продукции.

Стенд предприятия служил пространством для продуктивного делового общения. Представители делегации обсудили бизнес-вопросы с основными контрагентами из отраслей машиностроения, энергетики, черной и цветной металлургии, а также перспективы сотрудничества с потенциальными партнерами.

Отметим, тема юбилейного «Иннопрома» – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Участниками международной промышленной выставки стали порядка 11000 компаний различных отраслей промышленности.

Фото: «Красный октябрь»

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