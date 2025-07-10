Статистики посчитали, как в рублях изменилась плата за ЖКУ в Волгограде





Волгоградстат опубликовал очередной еженедельный отчет об изменении потребительских цен в регионе. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», самые заметные изменения произошли не на продуктовых полках (хотя здесь рекорд по увеличению цен поставили продавцы моркови – плюс 6,8% за неделю с 1 по 7 июля), а в сфере услуг. Согласно приведенным статистиками данным, в Волгоградской области продолжает дорожать размещение в гостиничных номерах, отмечается рост платы за проживание в муниципальном жилфонде, но «ярче» всего изменились тарифы на ЖКУ.

Так, в частности, на 2,6% подорожало в Волгоградской области в первую неделю июля проживание в 2-звездочных гостиницах. При этом стоимость проживания в 3-звездочных гостиницах наоборот снизилась – на 2,1%. Снизили расценки на 1,7% в домах отдыха и пансионатах, а проживание в 4-5-звездочных гостиницах подешевело в регионе на 1,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла в Волгоградской области за неделю на 0,2%.

Напомним, что тарифы на коммунальные услуги выросли в регионе с 1 июля. Волгоградстат зафиксировал этот процесс – в докладе сообщается, что отопление и горячее водоснабжение подорожали в Волгоградской области на 12,6%, на столько же стали дороже услуги по снабжению электроэнергией, чуть более радужная ситуация с холодной водой и услугами по водоотведению – здесь тарифы выросли на 12,3% и 11,9% соответственно.

С учетом роста тарифов средняя плата в Волгограде, по данным статистиков, за ЖКУ составила:

водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека - 715,25 рублей,

водоснабжение холодное (кубометр) - 35,42 рублей,

водоотведение (кубометр) - 22,87 рублей,

водоснабжение горячее, месяц с человека - 1205,76 рублей,

водоснабжение горячее (кубометр) - 200,96 рублей,

услуги по снабжению электроэнергией - 648,77 рублей.

Накануне сообщалось и о росте цен на бензин. В среднем в регионе бензин подорожал на +0,3%, дизельное топливо – г=на 0,02%.