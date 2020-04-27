Прилетевший на Фиджи за волгоградским депутатом самолет не смог приземлиться

Федеральные новости 27.04.2020 13:54
0
27.04.2020 13:54
Самолет вывозного рейса российских авиалиний не получил разрешение местных властей на посадку в аэропорту на острове Фиджи. Об этом ИА «Высота 102» рассказали российские туристы, которые надеялись улететь на родину сегодня рейсом UTA9033 Нанди (Фиджи) - Денпасар -Бангкок -Сургут. Среди 26 соотечественников, оказавшихся пленниками острова из-за пандемии, на Фиджи находится председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев.
В дорогостоящую поездку на Фиджи депутат вместе с супругой отправился в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта. Дипломаты предпринимали и предпринимают попытки помочь россиянам, но организовать вылет с Фиджи пока не удается из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов.
По информации, предоставленной информагентству в Волгоградской облдуме, сейчас Илья Кошкарев числится в неоплачиваемом отпуске.
Декларированный годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.
Реклама
Волгоградские электрички попробуют спасти на уровне правительства РФ26.04.2020 15:37
Федеральные новости 26.04.2020 15:37
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный стол19.04.2020 12:06
Федеральные новости 19.04.2020 12:06
Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономики18.04.2020 16:42
Федеральные новости 18.04.2020 16:42
Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных выплатах безработным17.04.2020 18:27
Федеральные новости 17.04.2020 18:27
12 130 рублей – на сотрудника: Путин заявил о новых мерах поддержки бизнесу15.04.2020 17:35
Федеральные новости 15.04.2020 17:35
Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом кургане15.04.2020 16:37
Федеральные новости 15.04.2020 16:37
СК опубликовал видео страшной гибели самолета Москва – Мурманск15.04.2020 14:42
Федеральные новости 15.04.2020 14:42
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублей13.04.2020 12:23
Федеральные новости 13.04.2020 12:23
Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из Волгограда13.04.2020 11:53
Федеральные новости 13.04.2020 11:53
Правительство РФ выделило миллиард на глобальный ремонт цирка в Волгограде09.04.2020 20:27
Федеральные новости 09.04.2020 20:27
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФ08.04.2020 17:39
Федеральные новости 08.04.2020 17:39
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработных08.04.2020 17:34
Федеральные новости 08.04.2020 17:34
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-1908.04.2020 16:55
Федеральные новости 08.04.2020 16:55
Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников07.04.2020 16:40
Федеральные новости 07.04.2020 16:40
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧС07.04.2020 10:26
Федеральные новости 07.04.2020 10:26
Реклама