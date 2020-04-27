Прилетевший на Фиджи за волгоградским депутатом самолет не смог приземлиться





Самолет вывозного рейса российских авиалиний не получил разрешение местных властей на посадку в аэропорту на острове Фиджи. Об этом ИА «Высота 102» рассказали российские туристы, которые надеялись улететь на родину сегодня рейсом UTA9033 Нанди (Фиджи) - Денпасар -Бангкок -Сургут. Среди 26 соотечественников, оказавшихся пленниками острова из-за пандемии, на Фиджи находится председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев.

В дорогостоящую поездку на Фиджи депутат вместе с супругой отправился в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта. Дипломаты предпринимали и предпринимают попытки помочь россиянам, но организовать вылет с Фиджи пока не удается из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов.

По информации, предоставленной информагентству в Волгоградской облдуме, сейчас Илья Кошкарев числится в неоплачиваемом отпуске.

Декларированный годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.



