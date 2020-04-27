В Волгограде жена воткнула супругу нож в грудь





47-летний житель Волгограда накануне был доставлен в одну из городских больниц с колото-резаным ранением грудной клетки. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском управлении МВД, о травме явно криминального характера медики сообщили в полицию.

По горячим следам была задержана 54-летняя супруга потерпевшего. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщина созналась в содеянном, пояснив, что ударила своего супруга ножом в область груди во ходе словесного конфликта, который разгорелся на почве совместного распития алкоголя.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



