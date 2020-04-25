Общество

По примеру Карацупы: пограничники Волгоградской области в непрерывном дозоре

Общество 25.04.2020 09:37
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25.04.2020 09:37


Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы – Героя Советского Союза, прославленного пограничника, которому до сих пор нет равных по количеству задержанных нарушителей.   О значимой дате ИА «Высота 102» напомнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Пограничники рассказали, что главным помощником в деле защиты и охраны государственной границы для Никиты Карацупы был его верный товарищ – собака по кличке Ингус. Методика взаимодействия собаки и человека, разработанная легендарным пограничником,востребована до сих пор. 


«На российско-казахстанском участке государственной границы, расположенном в Палласовском и Старополтавском районах Волгоградской области, пограничниками задействуются немецкие и бельгийские овчарки,русские спаниели и английские кокер-спаниели различных специализаций. Одни ищут людей и предметы по невидимым запаховым следам, другие дрессированы для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств. Большинство служебных собак поступает из Вяземского кинологического центра ФСБ России. Здесь их дрессируют со щенячьего возраста, после чего передают в регионы по всей границе России. Стоит отметить, что для службы на границе годны далеко не все собаки. Помимо того, что есть наиболее подходящие для этого породы, способности щенка отмечают в раннем возрасте и начинают дрессировку по особенной программе», - отмечают пограничники. 
За почти 96-летнюю историю Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области собаки не раз помогали выявлять скрытые от глаз в тайниках и схронах оружие и боеприпасы. Так, в одном из пунктов пропуска через государственную границу при осмотре легкового автомобиля марки «Лада Приора», оформлявшегося на выезд из Российской Федерации в Республику Казахстан, специальная собака по кличке Чанга начала активно обнюхивать переднюю часть салона автомобиля. В районе между передней панелью и пассажирским сиденьем собака обозначила место возможного нахождения оружия. После осмотра указанного места в перчаточном ящике, в пакете с медикаментами, были обнаружены патроны от охотничьего оружия 12 калибра, запрещённые к свободному обороту. Регулярно, с применением служебных собак, сотрудники Управления выявляют нарушителей административно-правовых режимов, установленных на границе и приграничной территории. Одним из примеров является случай, когда на железнодорожном разъезде вблизи государственной границы мужчина в ночное время, укрывшись на сцепке между вагонами грузового поезда, пытался незаконно пересечь государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Его план был обречен. Немецкая овчарка по кличке Зорг, помогла пограничному наряду задержать нарушителя.

Помимо отличных результатов в служебной деятельности собаки демонстрируют высокий уровень подготовленности в рамках профильных соревнований, в том числе и всероссийских.
Сотрудники Управления со своими служебными собаками не раз становились призерами чемпионата пограничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя Советского Союза Нититы Карацупы, подтверждая статус лучших из лучших.

В условиях пандемии на государственной границе ежедневные процессы не прерываются.
Специалистами-кинологами активно проводятся тренировки собак. Наиболее важными по-прежнему являются выявление наркотических и взрывчатых веществ, а также поиск и задержание условных нарушителей. Служебные собаки наравне с сотрудниками ежедневно выходят в пограничные наряды.
Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области

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