



Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Карацупы – Героя Советского Союза, прославленного пограничника, которому до сих пор нет равных по количеству задержанных нарушителей. О значимой дате ИА «Высота 102» напомнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Пограничники рассказали, что главным помощником в деле защиты и охраны государственной границы для Никиты Карацупы был его верный товарищ – собака по кличке Ингус. Методика взаимодействия собаки и человека, разработанная легендарным пограничником,востребована до сих пор.









«На российско-казахстанском участке государственной границы, расположенном в Палласовском и Старополтавском районах Волгоградской области, пограничниками задействуются немецкие и бельгийские овчарки,русские спаниели и английские кокер-спаниели различных специализаций. Одни ищут людей и предметы по невидимым запаховым следам, другие дрессированы для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотических средств. Большинство служебных собак поступает из Вяземского кинологического центра ФСБ России. Здесь их дрессируют со щенячьего возраста, после чего передают в регионы по всей границе России. Стоит отметить, что для службы на границе годны далеко не все собаки. Помимо того, что есть наиболее подходящие для этого породы, способности щенка отмечают в раннем возрасте и начинают дрессировку по особенной программе», - отмечают пограничники.

За почти 96-летнюю историю Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области собаки не раз помогали выявлять скрытые от глаз в тайниках и схронах оружие и боеприпасы. Так, в одном из пунктов пропуска через государственную границу при осмотре легкового автомобиля марки «Лада Приора», оформлявшегося на выезд из Российской Федерации в Республику Казахстан, специальная собака по кличке Чанга начала активно обнюхивать переднюю часть салона автомобиля. В районе между передней панелью и пассажирским сиденьем собака обозначила место возможного нахождения оружия. После осмотра указанного места в перчаточном ящике, в пакете с медикаментами, были обнаружены патроны от охотничьего оружия 12 калибра, запрещённые к свободному обороту. Регулярно, с применением служебных собак, сотрудники Управления выявляют нарушителей административно-правовых режимов, установленных на границе и приграничной территории. Одним из примеров является случай, когда на железнодорожном разъезде вблизи государственной границы мужчина в ночное время, укрывшись на сцепке между вагонами грузового поезда, пытался незаконно пересечь государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Его план был обречен. Немецкая овчарка по кличке Зорг, помогла пограничному наряду задержать нарушителя. За почти 96-летнюю историю Пограничного управления ФСБ Россиипо Волгоградской области собаки не раз помогали выявлять скрытые от глазв тайниках и схронах оружие и боеприпасы. Так, в одном из пунктов пропуска через государственную границу при осмотре легкового автомобиля марки «Лада Приора», оформлявшегося на выезд из Российской Федерации в Республику Казахстан, специальная собака по кличке Чанга начала активно обнюхивать переднюю часть салонаавтомобиля. В районе между передней панелью и пассажирским сиденьемсобака обозначила место возможного нахождения оружия. После осмотрауказанного места в перчаточном ящике, в пакете с медикаментами, были обнаружены патроны от охотничьего оружия 12 калибра, запрещённые к свободному обороту. Регулярно, с применением служебных собак, сотрудники Управления выявляют нарушителей административно-правовых режимов, установленных на границе и приграничной территории. Одним из примеров является случай, когда на железнодорожном разъезде вблизи государственной границы мужчина в ночное время, укрывшись на сцепке между вагонами грузового поезда, пытался незаконно пересечь государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Его план был обречен. Немецкая овчарка по кличке Зорг, помогла пограничному наряду задержать нарушителя.





Сотрудники Управления со своими служебными собаками не раз становились призерами чемпионата пограничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя Советского Союза Нититы Карацупы, подтверждая статус лучших из лучших.





Специалистами-кинологами активно проводятся тренировки собак. Наиболее важными по-прежнему являются выявление наркотических и взрывчатых веществ, а также поиск и задержание условных нарушителей. Служебные собаки наравне с сотрудниками ежедневно выходят в пограничные наряды.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области

Помимо отличных результатов в служебной деятельности собаки демонстрируют высокий уровень подготовленности в рамках профильных соревнований, в том числе и всероссийских.В условиях пандемии на государственной границе ежедневные процессы не прерываются.