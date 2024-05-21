Общество

На мосту через Волжскую ГЭС выставят посты секьюрити для защиты от террористов

Общество 21.05.2024 14:49
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21.05.2024 14:49


Мост через Волжскую ГЭС теперь будут охранять по усиленному варианту. Как сообщает V102.RU, соответствующее извещение появилось на сайте госзакупок. Заказчиком мероприятий по охране сооружения выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На эти цели до конца 2024 года планируется потратить более 10 миллионов рублей.
Как следует из техзадания, объектами охраны указаны мост над монтажной площадкой мостового перехода, мост над плотиной, мост над водосливной плотиной мостового перехода и такое же сооружение над шлюзами.
Главная цель объявленной закупки – обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, а также антитеррористическая защищенность объектов. Исполнитель должен будет также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим на комплексе мостов.
На мостах оборудуют  круглосуточные посты охранников, которые в том числе будут следить за акваторией реки Волга, осматривать элементы пролетных строений и проезжей части моста, проводить дополнительный осмотр при необходимости, а также в случае опасности перекрывать пешеходное и автомобильное движение.
Зона транспортной безопасности будут патрулироваться на автомобилях, а также в пешем порядке.
Охранников моста планируется также снабдить спецсредствами: резиновыми палками и наручниками. В снаряжении секьюрити  предусматривается и наличие металлодетекторов и средств связи.

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