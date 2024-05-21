На мосту через Волжскую ГЭС выставят посты секьюрити для защиты от террористов

Главная цель объявленной закупки – обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, а также антитеррористическая защищенность объектов. Исполнитель должен будет также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим на комплексе мостов.
На мостах оборудуют круглосуточные посты охранников, которые в том числе будут следить за акваторией реки Волга, осматривать элементы пролетных строений и проезжей части моста, проводить дополнительный осмотр при необходимости, а также в случае опасности перекрывать пешеходное и автомобильное движение.
Зона транспортной безопасности будут патрулироваться на автомобилях, а также в пешем порядке.
Охранников моста планируется также снабдить спецсредствами: резиновыми палками и наручниками. В снаряжении секьюрити предусматривается и наличие металлодетекторов и средств связи.