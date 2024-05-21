Дожди и сильный ветер отсрочат жару в Волгоградской области

В Волгоградской области зябкие майские дни резко сменятся жаркими. Так, в среду, 22 мая, в отдельных районах региона столбики уличных термометров поднимутся до отметки +31 градус. Однако, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС, после пары знойных будней в области снова похолодает из-за сильного ветра и дождей.

– 22 мая в Волгоградской области ветер ночью будет слабым, днем юго-западный 6-11 м/с., – сообщают специалисты Волгоградского ЦГМС. – Температура воздуха ночью в регионе составит от +9 до +14 градусов, днем от +23 до +28 градусов. В отдельных районах Волгоградской области – до +31 градуса.

В четверг, 23 мая, в Волгоградской области возможны кратковременные дожди, грозы. Осадки и порывы северного ветра до 18 м/с остудят регион лишь на несколько градусов – воздух 23 мая прогреется до +24. Однако местами все же прогнозируется до +29 градусов.

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в регионе и 24 мая. Порывы ветра будут достигать 20 м/с., а температура воздуха в последний день рабочей недели прогнозируется в пределах от +18 до +23 градусов.