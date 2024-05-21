Под Волгоградом УК после пинка отремонтировала крышу дома

Фото из архива V102.RU
Общество 21.05.2024 10:43
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21.05.2024 10:43
Фото из архива V102.RU
Жителям многоквартирного дома №51 по ул. Гоголя в Дубовке прокуратура помогла добиться ремонта прохудившейся крыши. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, еще в феврале 2024 года жильцы подали заявку в муниципальное предприятие городского поселения «Управляющая компания» на ремонт протекающей кровли. Однако фактически жалобы жильцов «УК» проигнорировала.Тогда дубовчане обратились за помощью в прокуратуру. Надзорный орган выдал в адрес руководителя управляющей организации представление об устранении нарушений требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Только после этого, наконец, коммунальщики привели кровлю дома в порядок.
Фото из архива V102.RU
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