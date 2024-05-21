ФСБ задержала хранителя контрафакта в Волгоградской области





В Волгоградской области сотрудниками управления ФСБ России задержан 41-летний местный житель, хранивший в своем доме на территории Еланского района контрафактную табачную продукцию на сумму свыше 5 миллионов рублей. По информации оперативников, сигареты завозились им из Республики Беларусь для дальнейшей продажи в розничных точках на территории региона.

– В ходе обысков по месту жительства и регистрации волгоградца, оперативники УФСБ совместно с сотрудниками ОМВД России& по Еланскому району изъяли порядка 40 тысяч пачек сигарет, – уточняют в управлении ФСБ России по Волгоградской области. – Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.





Жителя Волгоградской области подозревают по ч. 6 ст. 171.1 УК России – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере.

– Оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются, – уточняют в УФСБ.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области