В Урюпинске ушел под землю асфальт над канализационным коллектором

Происшествия 21.05.2024 09:50
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21.05.2024 09:50
В Урюпинске на пересечении переулка Попова и улицы 50 лет Победы образовался огромный провал на дороге. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, из-под колес автомобилей ушел асфальт над канализационным коллектором. По форме образовавшийся провал напоминает кратер с ровными краями.
На месте провала уже начаты ремонтные работа, пока движение транспорта на данном участке ограничено. В мэрии добавили, что происшествие не отразилось не приеме стоков от населения и организаций.
Фото администрации Урюпинска t.me
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