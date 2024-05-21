Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Экономика 21.05.2024 13:28 Реклама
0
21.05.2024 13:28 Реклама


Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на большинстве действующих сроков размещения средств, а также по вкладу «Почетный пенсионер». Максимальная доходность в линейке указанных вкладов – 17% годовых* с учетом капитализации, ее могут получить новые клиенты, разместившие во вклад «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на срок 181 день.
Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 13,66 – 16,11% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. 
Доходность по вкладам вида «Комфорт» – 11,85 – 14,98% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium – от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.  
Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» – 14,85 – 15,20% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.  
Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 15,08 – 15,90% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 121, 181, 367 и 732 дня.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Ставка 17% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.05.2024 20:43
Экономика 20.05.2024 20:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 18:56
Экономика 20.05.2024 18:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.05.2024 14:27
Экономика 20.05.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.05.2024 20:49
Экономика 17.05.2024 20:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 17:41 Реклама
Экономика 17.05.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 14:57 Реклама
Экономика 17.05.2024 14:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.05.2024 10:53 Реклама
Экономика 17.05.2024 10:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2024 16:05 Реклама
Экономика 16.05.2024 16:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.05.2024 14:09
Экономика 16.05.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2024 10:39
Экономика 16.05.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2024 08:25
Экономика 16.05.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.05.2024 14:08
Экономика 15.05.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.05.2024 09:16 Реклама
Экономика 14.05.2024 09:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2024 15:27 Реклама
Экономика 13.05.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.05.2024 17:54
Экономика 08.05.2024 17:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:49
На мосту через Волжскую ГЭС выставят посты секьюрити для защиты от террористовСмотреть фотографии
14:47
«Его не было, но он не убегал»: адвокат Шыхалиева усомнился в версии следствия по делу о гибели в ДТП студентовСмотреть фотографии
14:19
Экологи ВТЗ выступили наставниками природоохранных проектов школьниковСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция вычислила скинувших кирпич на дорогой кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Дожди и сильный ветер отсрочат жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградцы увидят пойму Царицы в обновленном виде через пять летСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом в деле о взыскании 420 тыс. зарплаты всплыл фальшивый судебный приказСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом селянин построил сарай из 20 опор линии связиСмотреть фотографии
13:28
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладамСмотреть фотографии
13:23
Бочаров подписал два закона о слиянии сел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде наградили победителей международных соревнований по пожарно-спасательному спортуСмотреть фотографии
12:32
Границы зеленого пояса Волжского увеличат на 5 гектаровСмотреть фотографии
12:25
Чиновникам и депутатам запретили выезжать из России без доклада разведчикам и ФСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдумеСмотреть фотографии
11:38
Жительницу Волгоградской области обвиняют в жестоком убийстве сожителяСмотреть фотографии
11:11
«Вылазь с той стороны!»: в Урюпинске спасли едва не провалившегося в дыру водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
ФСБ задержала хранителя контрафакта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 20 мигрантовСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом УК после пинка отремонтировала крышу домаСмотреть фотографии
10:21
Бочаров обсудит с молодежью будущее поймы Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:50
В Урюпинске ушел под землю асфальт над канализационным коллекторомСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградскую область возвращается апрельская жара до +30Смотреть фотографии
08:24
Кто подставил Алхутова? В Волгограде и Волжском нашлись первые жертвы мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
08:14
Волгоградцы перестали массово болеть простудамиСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде осудили водителя за «пьяное» ДТП с погибшим и побег на помойкуСмотреть фотографии
20:43
Волгоградцы накопили в банках на «черный день» 421 миллиард рублейСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом смерч прошелся возле ошарашенных автомобилистов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Потрошителя» авто задержали в иномарке на ул. Хиросимы в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Рой пчел атаковал автомобиль на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:56
От майских заморозков могли погибнуть 5% озимых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 