Бочаров подписал два закона о слиянии сел в Волгоградской области

Общество 21.05.2024 13:23
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21.05.2024 13:23
Губернатор Волгоградской области подписал два закона об объединении сельских поселений региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные документы, Ивановское и Родинское сельские поселения Еланского района теперь войдут в состав рабочего поселка городского типа Елань. В Новоаннинском районе объединят Полевое и Черкесовское сельские поселения с административным центром в хуторе Черкесовский.Основанием для слияния стало сокращение населения в сельских поселениях и дефицит управленцев. Также одной из причин названо намерение сэкономить бюджетные средства на муниципальных служащих, работающих в поселениях.
Ранее соответствующие законы приняли депутаты областной думы. А перед этим на слияние поселений согласились депутаты районных дум. Также спросили и мнение населения, которое сохранит все права на льготы, предусмотренные для сельских жителей.
Фото из архива V102.RU
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