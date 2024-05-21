Общество

Бочаров обсудит с молодежью будущее поймы Царицы в Волгограде

Общество 21.05.2024 10:21
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21.05.2024 10:21


Сегодня, 21 мая, студенты и молодые архитекторы выскажут свое мнение о дальнейшем благоустройстве и застройке поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщили V102.RU в администрации региона, проекты развития необустроенной территории, которая начинается от Астраханского моста, они обсудят с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

- Мероприятие пройдет в нескольких форматах. Участники осмотрят площадки под будущие объекты, среди которых — филиал «Сколково»; один из самых крупных в стране круглогодичных аквапарков; физкультурный комплекс; масштабная зона отдыха с детскими и спортивными площадками и др. После детали всех проектов, а также дополнительные предложения обсудят на совещании в музее «Россия — моя история», - рассказали в  обладминистрации.

Напомним, что в Волгограде с 24 мая по 7 июня проект развития территории в пойме реки Царица вынесен на общественные осуждения. Согласно проекту, в границах этого участка планируют построить здание крытого аквапарка, гостиницу, кафе, открытый аквапарк с бассейнами и многоуровневую парковку для посетителей парка.

Общая проектируемая территория составляет 11 га. В рамках ее благоустройства здесь запланированы пешеходные прогулочные зоны, искусственный водоем и тематические зоны отдыха, такие как минигольф, скейтпарк, скалодром, спортивные и детские площадки, а также велосипедная дорожка. Детскую железную дорогу решено не продлевать. 

Фото: администрации Волгоградской области

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