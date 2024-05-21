В Волгограде наградили победителей международных соревнований по пожарно-спасательному спорту

В Волгограде завершились международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка», которые собрали лучших спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Как рассказали организаторы, город-герой с особой теплотой и гостеприимством принял спортсменов и гостей соревнований, создав все необходимые условия для новых спортивных достижений и высот. За четыре дня волгоградцы смогли увидеть всю мощь пожарно-спасательного спорта. Сильнейшие спортсмены нашей страны и ближнего зарубежья демонстрировали физическую подготовку и высшие спортивные достижения в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание.





Торжественная церемония закрытия, почетным гостем которой стал олимпийский чемпион Максим Опалев, прошла 20 мая в Центральном концертном зале Волгограда. Именитый волгоградец приветствовал спортсменов, представителей зарубежных делегаций и гостей международного турнира.

– Разрешите от лица спортивной общественности нашего региона, от себя лично всех Вас поприветствовать и поздравить с торжественным награждением и завершением Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту. Пожарно-спасательный спорт – это не просто соревнования. Это демонстрация мужества, стойкости и профессионализма! Это дань уважения всем тем, кто спасает жизни других! Эти соревнования, в первую очередь, мощный толчок для развития пожарно-спасательного спорта, укрепления международных связей и дружбы! – подчеркнул Максим Опалев.

По итогам всех соревновательных дней в общекомандном зачете среди мужчин третье место заняли спортсмены из Республики Узбекистан, «серебро» завоевали представители Республики Беларусь. И, наконец, победителем была признана российская команда.





Среди женщин в общекомандном зачете третье место заняли спортсменки из Республики Казахстан, втрое место завоевали представительницы из Республики Беларусь, а лидерами снова стали россиянки.





Торжественная церемония закрытия международных соревнований по пожарно-спасательному спорту завершилась чествованием спортсменов и тренерского состава.

– Руководство и личный состав ГУ МЧС России по Волгоградской области поздравляет всех участников соревнований с заслуженными наградами и желает успехов в новых стартах! – отметили в ведомстве. – Выражаем огромную благодарность организаторам, творческим коллективам, зрителям и всем, кто помог сделать этот спортивный праздник незабываемым.





Генеральным партнером международных соревнований по пожарно-спасательному спорту выступил Сбер.

– Для нас почетно и важно, что Сбер стал партнером международных соревнований среди спасателей на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». За время турнира зрители и болельщики смогли увидеть выступления сильнейших спортсменов, которые продемонстрировали красоту и мощь пожарно-спасательного спорта, – отметил заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Станислав Романченко. – Соревнования показали высокий уровень подготовки участников, отличные навыки и умения в экстремальных ситуациях. Я уверен, что эти соревнования стали важным этапом в вашей профессиональной карьере. Хочу пожелать всем участникам новых побед и достижений. Пусть ваши знания и опыт помогают спасать жизни людей. Спасибо вам за вашу работу!