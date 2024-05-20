



Сегодня, 20 мая, очевидцы засняли смерч, прошедший неподалеку от автомобильной магистрали в Городищенском районе Волгоградской области, сообщает V102.RU. Видеоролик с редкой для региона стихией выложили волгоградцы в местных телеграм-каналах.







Поток пыльного вихря пронесся на пустыре вдоль автомобилистов, которые успели заснять буйную стихию. Многие волгоградцы связывают возникновение данного погодного явления с предстоящими ночными заморозками.

Напомним, ранее Гидрометцентр РФ пообещал в ночь на 20 мая в регионе резкое похолодание до -3 градусов.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram