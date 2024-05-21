«Вылазь с той стороны!»: в Урюпинске спасли едва не провалившегося в дыру водителя

Общество 21.05.2024 11:11
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21.05.2024 11:11
В огромный провал, который образовался сегодня на дороге в Урюпинске, едва не свалилась малолитражка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на видео очевидцев, прохожие, остановившиеся около края зияющей приличной глубиной ямы, с ужасом увидели, как проезжающая мимо машина одним колесом свалилась в провал.- Вылазь с той стороны! – закричали люди и бросились на помощь к застрявшему над бездной водителю. К счастью, мужчина благополучно выбрался из автомобиля.
Ранее, напомним, в администрации Урюпинска Волгоградской области сообщили об ограничении движения на пересечении переулка Попова и улицы 50 лет Победы из-за провалившегося асфальта над канализационным коллектором. На месте происшествия уже идут восстановительные работы.
Видео Еланский водитель ДТП и ЧП и читателей V102.RU
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