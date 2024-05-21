В Волгограде полиция вычислила скинувших кирпич на дорогой кроссовер





Полицейские Ворошиловского района Волгограда установили подростков, повредивших дорогой кроссовер возле многоквартирного дома. По информации регионального главка МВД России, в отдел полиции были доставлены трое подростков в возрасте 10-11 лет.

Запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как на иномарку падают с высоты кусок кирпича и сидушка от стула, появилась в местных телеграм-каналах 21 мая. По информации полицейских, с заявлением о порче машины в отдел обратился и автовладелец. Мужчина пояснил, что события разворачивались во дворе дома №16А по ул. Козловской.







– Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что один из мальчиков предложил в качестве развлечения своим сверстникам кидать камни с балкона жилого дома, – пояснили в пресс-службе регионального главка. – Поднявшись на этаж дома, он бросил камень вниз, повредив транспортное средство.

В настоящее время мать подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительский обязанностей. По факту повреждения иномарки проводится проверка. Устанавливается сумма причиненного ущерба владельцу автомобиля.

Видео: Волгоград поймет / Telegram