Волгоградцы увидят пойму Царицы в обновленном виде через пять лет

Губернатор Волгоградской области 21 мая после выездного совещания с инвестором по развитию второй части поймы Царицы от Астраханского моста до ул. Глубокоовражной побсудил проект с главой города Марченко и представителями молодежи. По словам Андрея Бочарова, реализация проекта рассчитана на пять лет, однако реализовать его попытаются за четыре года.

В ходе совещания, которое проходило на территории музея «Россия – моя история», губернатор напомнил, что проект развития поймы реки Царицы между Центральным и Ворошиловским районами входит в состав комплексной 10-летней программы развития Волгограда и имеет важное значение для региона.

– Сегодня сложно представить Волгоград без развития проймы, без музея, без сквера Пахмутовой, без «нулевки». Кажется, что так было всегда. Но нет. Еще 10 лет назад здесь была мусорка. Вы это прекрасно помните. Вторая часть поймы – примерно то же самое, только хуже: мусора больше, проект сложнее. Проект масштабный – амбициозность сталинградская, — сказал Андрей Бочаров. – Проект очень сложный, многогранный и требует со стороны власти отдельного внимания и нестандартных решений. Наша задача – реализовать этот проект в течение 5 лет, но стремиться надо к 4 годам. Возможности для этого есть.

Отдельно на совещании был сделан акцент на том, что при развитии поймы особое значение играет обеспечение безопасности. Большое внимание уделяется укреплению склонов для предотвращения сползания прилегающих объектов Ворошиловского и Центрального районов. В будущем это позволит максимально задействовать склоны для размещения основных объектов.

По информации специалистов, все большие архитектурные формы будут вписаны в боковые части поймы. Центральную часть будущего парка оставят для зеленых зон, спортивных площадок и территорий для отдыха.