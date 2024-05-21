Главное

Экологи ВТЗ выступили наставниками природоохранных проектов школьников

Главное 21.05.2024 14:19 Реклама
0
21.05.2024 14:19 Реклама


Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, впервые реализовал обучающий эколого-просветительский проект совместно со средним учебным заведением. Экологи ВТЗ выступили кураторами исследовательских работ учащихся средней школы №31 в городе Волжском.
Под руководством опытных наставников четверо учеников 11 класса изучали влияние на окружающую среду и здоровье человека уровня шума, степени загрязнения воздуха, качества сточной и питьевой воды. Исследования проводились на базе аккредитованной лаборатории ECO HOUSE ТМК на ВТЗ. Специалисты в области производственной экологии организовали для старшеклассников мастер-классы по проведению лабораторных испытаний, вместе выезжали на точки отбора проб, учили применять специализированное оборудование, получать, анализировать и грамотно описывать результаты практической работы.
Сначала ребята выступили со своими презентациями в школьных и студенческих коллективах. Итоговый этап защиты состоялся на ВТЗ. Экспертная комиссия в составе экологов завода, преподавателей школы №31 и филиала Волгоградского государственного университета высоко оценила работы. Наибольшее количество баллов получила Анастасия Чурзина за проект по исследованию качества бутилированной питьевой воды. Победитель будет участвовать в качестве соавтора на заводском этапе ежегодной Молодежной научно-практической конференции ТМК.
– Специалисты на производстве и представители образовательной среды заинтересованы в сотрудничестве. Благодаря проекту преподаватели и учащиеся получают возможность погрузиться в специфику деятельности экологической службы, а предприятие – заинтересовать молодежь в нашей работе и способствовать формированию экологического сознания. Побывав на экскурсии в ECO HOUSE ТМК, выпускники профильного класса углубились в азы профессии, и их проекты получились намного интереснее и информативнее, – сказала главный эколог-начальник управления производственной экологии ВТЗ Елена Маслова.
– ВТЗ объединяет усилия с профессиональными и высшими учебными заведениями для подготовки востребованных на производстве специалистов, в том числе по экологическому направлению. Мы участвуем в проекте «Профессионалитет», создаем и поддерживаем базовые кафедры в вузах. Вовлечение в научно-исследовательскую работу школьников – новый интересный опыт для нашего завода.  Для ребят – это один из успешных путей профессионального самоопределения, а для завода – возможность еще раз продемонстрировать экологичность металлургического производства и профессионализм сотрудников, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
– Тесное взаимодействие с экологами ВТЗ дало школьникам возможность погрузиться в профессиональную атмосферу, обе стороны были заинтересованы в полученном результате. Поразило, что ребята проводили свои исследования с помощью актуальных инструментальных методов, используемых в действующей аккредитованной лаборатории. Возможно, мы сегодня увидели своих будущих студентов, а предприятие – будущих специалистов. Благодарю руководство ВТЗ и ТМК за проведение столь значимых профориентационных мероприятий на базе предприятия, – подчеркнула кандидат биологических наук, сотрудник Волжского филиала ВолГУ Анна Кочеткова.
В рамках профориентационной работы со школьниками ВТЗ также проводит экскурсии на промышленную площадку, открытые уроки и родительские собрания, участвует в корпоративном проекте «Точка опоры». С 2022 года завод под кураторством Корпоративного университета ТМК2U активно вовлечен в работу по проекту подготовки квалифицированных кадров для промышленности «Профессионалитет» – при поддержке предприятия в Волжском политехническом техникуме (ВПТ) обучение по программе проходят 256 студентов первого и второго курсов. В Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) при содействии завода и ТМК2U открыта специальность «Обработка металлов давлением», оборудована лаборатория для обучения по этому направлению, а также создана базовая кафедра «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение».
Фото: Волжский трубный завод
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
21.05.2024 12:25
Главное 21.05.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Главное
20.05.2024 16:50
Главное 20.05.2024 16:50
Комментарии

0
Далее
Главное
19.05.2024 20:10
Главное 19.05.2024 20:10
Комментарии

0
Далее
Главное
18.05.2024 20:03
Главное 18.05.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Главное
18.05.2024 09:01
Главное 18.05.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Главное
17.05.2024 10:52
Главное 17.05.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Главное
14.05.2024 11:12
Главное 14.05.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Главное
11.05.2024 16:13
Главное 11.05.2024 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Главное
09.05.2024 19:13
Главное 09.05.2024 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Главное
09.05.2024 13:45
Главное 09.05.2024 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Главное
08.05.2024 13:27
Главное 08.05.2024 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Главное
07.05.2024 12:38
Главное 07.05.2024 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Главное
06.05.2024 12:35
Главное 06.05.2024 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Главное
02.05.2024 08:28
Главное 02.05.2024 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Главное
01.05.2024 19:21
Главное 01.05.2024 19:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:49
На мосту через Волжскую ГЭС выставят посты секьюрити для защиты от террористовСмотреть фотографии
14:47
«Его не было, но он не убегал»: адвокат Шыхалиева усомнился в версии следствия по делу о гибели в ДТП студентовСмотреть фотографии
14:19
Экологи ВТЗ выступили наставниками природоохранных проектов школьниковСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция вычислила скинувших кирпич на дорогой кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Дожди и сильный ветер отсрочат жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградцы увидят пойму Царицы в обновленном виде через пять летСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом в деле о взыскании 420 тыс. зарплаты всплыл фальшивый судебный приказСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом селянин построил сарай из 20 опор линии связиСмотреть фотографии
13:28
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладамСмотреть фотографии
13:23
Бочаров подписал два закона о слиянии сел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде наградили победителей международных соревнований по пожарно-спасательному спортуСмотреть фотографии
12:32
Границы зеленого пояса Волжского увеличат на 5 гектаровСмотреть фотографии
12:25
Чиновникам и депутатам запретили выезжать из России без доклада разведчикам и ФСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области изменят закон о выборах и референдумеСмотреть фотографии
11:38
Жительницу Волгоградской области обвиняют в жестоком убийстве сожителяСмотреть фотографии
11:11
«Вылазь с той стороны!»: в Урюпинске спасли едва не провалившегося в дыру водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
ФСБ задержала хранителя контрафакта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
В Волгоградской области в ходе спецоперации задержали 20 мигрантовСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом УК после пинка отремонтировала крышу домаСмотреть фотографии
10:21
Бочаров обсудит с молодежью будущее поймы Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:50
В Урюпинске ушел под землю асфальт над канализационным коллекторомСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградскую область возвращается апрельская жара до +30Смотреть фотографии
08:24
Кто подставил Алхутова? В Волгограде и Волжском нашлись первые жертвы мебельщика-кидалыСмотреть фотографии
08:14
Волгоградцы перестали массово болеть простудамиСмотреть фотографии
21:32
В Волгограде осудили водителя за «пьяное» ДТП с погибшим и побег на помойкуСмотреть фотографии
20:43
Волгоградцы накопили в банках на «черный день» 421 миллиард рублейСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом смерч прошелся возле ошарашенных автомобилистов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
«Потрошителя» авто задержали в иномарке на ул. Хиросимы в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Рой пчел атаковал автомобиль на парковке ТРК «Мармелад» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:56
От майских заморозков могли погибнуть 5% озимых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 