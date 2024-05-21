



Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, впервые реализовал обучающий эколого-просветительский проект совместно со средним учебным заведением. Экологи ВТЗ выступили кураторами исследовательских работ учащихся средней школы №31 в городе Волжском.

Под руководством опытных наставников четверо учеников 11 класса изучали влияние на окружающую среду и здоровье человека уровня шума, степени загрязнения воздуха, качества сточной и питьевой воды. Исследования проводились на базе аккредитованной лаборатории ECO HOUSE ТМК на ВТЗ. Специалисты в области производственной экологии организовали для старшеклассников мастер-классы по проведению лабораторных испытаний, вместе выезжали на точки отбора проб, учили применять специализированное оборудование, получать, анализировать и грамотно описывать результаты практической работы.

Сначала ребята выступили со своими презентациями в школьных и студенческих коллективах. Итоговый этап защиты состоялся на ВТЗ. Экспертная комиссия в составе экологов завода, преподавателей школы №31 и филиала Волгоградского государственного университета высоко оценила работы. Наибольшее количество баллов получила Анастасия Чурзина за проект по исследованию качества бутилированной питьевой воды. Победитель будет участвовать в качестве соавтора на заводском этапе ежегодной Молодежной научно-практической конференции ТМК.

– Специалисты на производстве и представители образовательной среды заинтересованы в сотрудничестве. Благодаря проекту преподаватели и учащиеся получают возможность погрузиться в специфику деятельности экологической службы, а предприятие – заинтересовать молодежь в нашей работе и способствовать формированию экологического сознания. Побывав на экскурсии в ECO HOUSE ТМК, выпускники профильного класса углубились в азы профессии, и их проекты получились намного интереснее и информативнее, – сказала главный эколог-начальник управления производственной экологии ВТЗ Елена Маслова.

– ВТЗ объединяет усилия с профессиональными и высшими учебными заведениями для подготовки востребованных на производстве специалистов, в том числе по экологическому направлению. Мы участвуем в проекте «Профессионалитет», создаем и поддерживаем базовые кафедры в вузах. Вовлечение в научно-исследовательскую работу школьников – новый интересный опыт для нашего завода. Для ребят – это один из успешных путей профессионального самоопределения, а для завода – возможность еще раз продемонстрировать экологичность металлургического производства и профессионализм сотрудников, – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

– Тесное взаимодействие с экологами ВТЗ дало школьникам возможность погрузиться в профессиональную атмосферу, обе стороны были заинтересованы в полученном результате. Поразило, что ребята проводили свои исследования с помощью актуальных инструментальных методов, используемых в действующей аккредитованной лаборатории. Возможно, мы сегодня увидели своих будущих студентов, а предприятие – будущих специалистов. Благодарю руководство ВТЗ и ТМК за проведение столь значимых профориентационных мероприятий на базе предприятия, – подчеркнула кандидат биологических наук, сотрудник Волжского филиала ВолГУ Анна Кочеткова.

В рамках профориентационной работы со школьниками ВТЗ также проводит экскурсии на промышленную площадку, открытые уроки и родительские собрания, участвует в корпоративном проекте «Точка опоры». С 2022 года завод под кураторством Корпоративного университета ТМК2U активно вовлечен в работу по проекту подготовки квалифицированных кадров для промышленности «Профессионалитет» – при поддержке предприятия в Волжском политехническом техникуме (ВПТ) обучение по программе проходят 256 студентов первого и второго курсов. В Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) при содействии завода и ТМК2U открыта специальность «Обработка металлов давлением», оборудована лаборатория для обучения по этому направлению, а также создана базовая кафедра «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение».

Фото: Волжский трубный завод

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